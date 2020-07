FONTE NUOVA – Trentasettenne muore per emorragia dopo il parto

È morta poche ore dopo aver partorito. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna di 37 anni residente a Fonte Nuova che aveva dato alla luce un figlio presso una clinica accreditata di Roma. La causa del decesso sarebbe da imputare a una violenta emorragia, che i medici non sono riusciti a fermare in tempo per salvarle la vita.

I fatti risalgono a domenica 19 luglio e il padre del bambino, che aveva salutato tranquillamente la donna dopo il parto, ha sporto denuncia per avere piena luce sull’accaduto.

Il sostituto procuratore ha avviato le indagini e sequestrato la cartella clinica della paziente. Ora bisognerà aspettare l’esito dell’autopsia verificare cosa abbia scatenato l’emorragia.