Daniele De Rossi a pranzo a Tivoli al ristorante giapponese

La voce si è sparsa verso l’ora di pranzo di ieri, sabato 25 luglio, in un tam tam digitale tra chat e social: Daniele De Rossi è a Tivoli. Ed era vero: l’ex giocatore della Roma è venuto a Tivoli ieri pomeriggio accompagnato dalla moglie Sarah, dalla figlia maggiore Gaia e da alcuni amici per mangiare Sushi in un ristorante giapponese tiburtino, per l’occasione chiuso al pubblico riservato interamente a lui.

Così intorno alle 14:00 tifosi e appassionati si sono riuniti in via Domenico Giuliani per aspettare emozionati l’uscita del campione dal ristorante, che appena terminato il pasto non ha esitato a concedersi per foto e selfie di rito prima di andar via.

“Ho saputo che era lì da un’amica e dopo pranzo sono corsa subito” racconta Federica Vettori, ventinovenne tiburtina, impiegata all’Aeroporto di Fiumicino e tifosa romanista doc. “Ero troppo emozionata, non sono riuscita a dire una parola e mi tremavano le mani, tanto che non riuscivo a scattare il selfie e la foto la ha scattata la moglie Sarah”.