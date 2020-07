Fiamme nella notte a Sant’Angelo Romano

Ieri sera intorno alle 21 è divampato un incendio a Sant’Angelo Romano in via F. Russi, che ha bruciato circa un ettaro di terreno fino alle 2:10 di mattina in cui è stato finalmente spento. Sono state necessarie ben cinque ore di lavoro vista la difficoltà di intervento in una zona impervia.

Le fiamme infatti hanno interessato un terreno nel costone sotto il borgo, nella strada che dai tornanti porta al centro abitato ed erano ben visibili anche da Guidonia.

Data la vicinanza alle abitazioni sul posto è intervenuto anche il Vicesindaco e i Carabinieri di Sant’Angelo Romano, ma il fuoco non ha causato danni alle case e non è stato necessario evacuare nessun cittadino.

Sul posto sono intervenuti 2 squadre di NVG – Nucleo Volontari Guidonia con pick-up e autobotte e 1 squadra PCV Palombara sabina e i Vigili del Fuoco di Tivoli.