Monterotondo – Un nome agli alberi della Circonvallazione per salvarli dal taglio

L’Associazione Centro Storico in Movimento ha attribuito il nome di personaggi famosi per la storia italiana a ciascuno dei 32 alberi di via Serrecchia e via Federici per tentare di evitare il loro abbattimento, previsto da un progetto esecutivo che interessa la Circonvallazione. Nell’intento di costruire marciapiedi in entrambi i lati, mantenere la viabilità in entrambi i sensi e all’incirca lo stesso numero di parcheggi, il progetto impone il taglio di alberi pluridecennali che caratterizzano l’estetica, la storia e l’identità di queste strade, rendendo le vie che sono ai piedi delle mura storiche un luogo ombreggiato e verdeggiante, ormai unico nel contesto cittadino.