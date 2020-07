TIVOLI – Questa sera all’Anfiteatro di Bleso “Pinocchio” di Matteo Garrone

Questa sera terzo appuntamento con il cinema sotto le stelle a Tivoli, alle 21:00 all’Anfiteatro di Bleso sarà proiettato il film “Pinocchio” di Matteo Garrone con Roberto Benigni.

L’evento di oggi è l’ultima data dei tre giorni di cinema sotto le stelle organizzato da Tibur Tivoli Film. Sarà possibile chiedere di accedere alla serata al botteghino di ingresso. Chiunque sia in possesso della prenotazione non arrivi per tempo perderà il diritto che verrà dato a chi si troverà li è ne farà richiesta.

Chiunque abbia desiderio di andare, ma non sia riuscito ad avere i biglietti, consigliamo di recarsi all’ingresso dell’anfiteatro di Bleso e verificare eventuali disponibilità

