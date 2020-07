I ragazzi del Majorana danno virtualmente vita a un edificio dismesso sulla Tiburtina

Le anticipazioni

Immaginare un modello di rigenerazione urbana, di cultural business e rivisitare una parte della città o un edificio. Era questo che chiedeva il bando del concorso RoLAB, promosso da Fondazione Mondo Digitale e Ambasciata degli Stati Uniti d’America a Roma per sperimentare nuovi modelli di progettazione e rianimare luoghi dismessi e abbandonati di Roma. Negli Stati Uniti la cultura ha un giro di affari superiore all’agricoltura. In Italia questo tipo di approccio non c’è ma a Roma può essere applicato un modello di cultural business e in che modo? Il liceo Ettore Majorana di Guidonia ha accettato la sfida. E fra dieci scuole partecipanti, ne è uscito vincitore con una video performarce di 4:30 minuti.

