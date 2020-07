Monterotondo – Trentadue alberi storici rischiano il taglio su via Serrecchia e via Federici

Un progetto esecutivo dedicato al rifacimento del manto stradale e alla costruzione di marciapiedi su via Serrecchia e via Vincenzo Federici condanna al taglio 32 alberture pluridecennali. L’associazione Monterotondo in Movimento vuole difendere le piante sane e crea un video in cui attribuisce il nome di personalità storiche di portata italiana e locale ad ogni albero, per sensibilizzare l’opinione pubblica ed evitare che vengano condannati a morte. L’Assessora Isabella Bronzino promette a breve la perizia di un agronomo e si impegna a valutare varianti che non comportino un costo economico per salvare gli alberi sani.