Inaugurato il centro di raccolta di via Salvatoretto a Tor Lupara [Video]

L’evento

Erano presenti l’assessore all’Ambiente Martina Traini e il consigliere di Città Metropolitana Micol Grasselli. Completato dunque i lunghi iter burocratici e i lavori per un’opera attesa da quando è iniziata la raccolta differenziata porta a porta tre anni fa. I problemi iniziali erano dovuti dalla vicinanza del fosso denominato “La Conca”. Un problema che ha tenuto in stallo la vicenda e che è stato sbloccato grazie a un intervento ad hoc del Consiglio regionale del Lazio.

Altra questione che ha allungato i tempi in quest’ultimo periodo è stata la modifica al progetto con l’introduzione della “pesa”. Grazie a un finanziamento di Città Metropolitana sollecitato dal consigliere Grasselli, infatti, sono arrivati 25 mila euro per lo strumento che servirà appunto a pesare i rifiuti. Un modo per certificare in particolare la plastica, che poi viene rivenduta e che produce quindi un guadagno che comunque influisce sul costo complessivo del servizio.Nei giorni scorsi l’area è stata consegnata ufficialmente alla Cooplat-Paoletti, la società che gestisce il servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti. Sono state completate le strisce segnaletiche e piantati nuovi alberi per abbellire l’area.

L’amministrazione comunale ha lanciato un appello ai cittadini di non accalcarsi nei primi giorni in cui si prevede un flusso importante di utenti, cercando di scaglionare gli ingressi anche nelle settimane successive.

Cosa portare e gli orari

Nel centro di raccolta è possibile portare toner stampanti, imballaggi in legno, pneumatici, abbigliamento, olii e grassi commestibili, vernici e inchiostri, batterie, medicinali, apparecchiature elettriche ed elettroniche, sfalci d’erba e ramaglie, rifiuti ingombranti.

Questi gli orari di apertura: il martedì e venerdì 9-15, mercoledì e giovedì 12-18, sabato 9-13, domenica e lunedì chiuso.