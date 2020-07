La Tivoli Marathon sulla luna

Sicuramente gli atleti della Tivoli Marathon non hanno mai immaginato di partecipare ad una competizione lunga ben 768.806 chilometri, che è la distanza per andare sulla luna e tornare sulla terra. Naturalmente, si tratta di “To the Moon and Back” (lanciato da Special Olympics Italia) ed è un viaggio virtuale capace di abbracciare gruppi provenienti da ogni parte del pianeta. All’impresa a dir poco titanica, è sostenuta da una multinazionale del settore sportivo, partecipano anche i corridori della società tiburtina. “Si tratta- ha affermato Marianna Pucci atleta della Tivoli Marathon- di una gara davvero particolare. Con tante altre società sportive abbiamo deciso di aderire a questo straordinario evento, che rappresenta una sfida diversa dalle altre. Purtroppo, la stagione podistica è ancora ferma dato che non sono in programma gare regionali o nazionali e forse dicembre potrebbe essere il mese della ripresa agonistica. Adesso – ha proseguito la valente atleta tiburtina- partecipiamo a questa competizione virtuale, che rappresenta un modo utile per evadere da questo prolungato isolamento sportivo in attesa del ritorno alle competizione consueta”.