A Tivoli sbarca la troupe di Leonardo da Vinci

Cominciate in centro le riprese della prima serie Tv mondiale su Leonardo Da Vinci. I set, in questa prima fase, si concentreranno nel centro storico. In piazza Garibaldi si sono fermati i mezzi della produzione.

Istituite, per l’occasione, dei divieti di parcheggio su piazza Garibaldi, fino alle 23 del 31 luglio o fino al termine delle riprese, e su piazza San Nicola. La troupe è assistita dalla Tibur Film Commission che, in questi anni, ha contribuito alla realizzazione di scene di importanti film e serie Tv a Tivoli.

Al momento l’uscita sugli schermi di Leonardo Da Vinci sembrerebbe essere prevista per l’inizio del 2021 ed il cast, secondo quanto annunciato lo scorso ottobre durante il Festival del Cinema di Roma è stellare.

Il presidente di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha annunciato che nel cast ci sarà l’attore Aidan Turner, già presente in Poldark e nella trilogia de Lo Hobbit. Poi ci sono anche Freddie Highmore, Giancarlo Giannini, e Matilde De Angelis.