Promozione, il Guidonia si fonde con lo Sporting: l’inizio di una nuova era

Novità importanti in casa Acd Guidonia (militante nel campionato di Promozione). Un’estate produttiva, che sta andando verso direzioni interessanti, con piccoli ma decisivi passi. Intanto c’è stata la fusione con l’Asd Sporting Guidonia, società che militava in Prima Categoria. Nella dirigenza guidoniana, ormai quindi riunita in un unico nome, figureranno Giulio Montagnini, Daniele Montagnini, Silvestro Benvenuto, Francesco Benvenuto. Nello storico direttivo saranno presenti Giuseppe Bernardini, Ascenzio Bernardini e Mario Dionisi. Segnali di un ritorno al passato, piuttosto significativo, ma anche di un progetto in evoluzione e che vedrà delle novità nei prossimi giorni. La società sta definendo anche dei nuovi ingressi, riguardo alla guida sportiva, tecnica e in relazione agli effettivi che scenderanno in campo.