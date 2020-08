Bruttissimo incidente stradale intorno all’ora di pranzo a Tor Lupara in via Primo Maggio, altezza via Giulio Cesare. Un sessantenne alla guida di un ciclomotore Aprilia Scarabeo ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente in terra. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale di Fonte Nuova. Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi.