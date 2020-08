Fiano Romano – Interruzione erogazione idrica

Acea Ato 2 comunica che, per poter eseguire dei lavori urgenti ed improrogabili di collegamento di una nuova condotta in via Doria, nel Comune di Fiano Romano, sarà interrotta l’erogazione idrica dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di giovedì 6 agosto. Potranno pertanto verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nella via indicata.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57 994 116.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.