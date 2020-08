MENTANA – Perde il controllo della macchina e finisce contro un furgone parcheggiato

Rocambolesco incidente oggi pomeriggio al centro di Mentana. Il conducente di una Alfa Romeo color panna ha perso il controllo della vettura ed è andato a finire contro un furgone parcheggiato a bordo strada in via III novembre, poco prima della Farmacia Lodi. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Mentana diretti dal comandante Tonino Tabanella per i rilievi e per agevolare la viabilità. Stando a una prima ricostruzione, potrebbe essere stato un colpo di sonno a far perdere il controllo della macchina al guidatore, un ventunenne di Santa Lucia. Il conducente dell’Alfa Romeo è ricoverato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini di Roma. +++aggiornamento ore 18.30+++Entrato in codice rosso in ospedale, le condizioni del conducente dell’Alfa Romeo sono buone.