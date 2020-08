Soggiorni estivi per disabili: al via le domande per trascorrere 10 giorni lungo la riviera abruzzese

Soggiorni estivi di 10 giorni al villaggio turistico “Welcome” lungo la riviera teramana, in Abruzzo, per cittadini disabili che non abbiano compiuto 60 anni e che siano residenti nel Comune di Tivoli.

Il settore Servizi sociali promuove anche per l’estate 2020 una vacanza sicura per i cittadini con un’invalidità riconosciuta del 100 per cento. Il villaggio turistico individuato è adeguato a ospitare i cittadini con invalidità nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

Nello specifico, i soggiorni – previsti nel periodo che va dal 29 agosto al 7 settembre – sono riservati esclusivamente a 50 disabili che abbiano una problematica tale da doversi muovere necessariamente in carrozzina e che altrimenti non avrebbero l’opportunità di partecipare ad altri tipi di soggiorno. I partecipanti potranno essere accompagnati al massimo da una persona.

“Il Comune di Tivoli ritiene centrale il benessere delle fasce di popolazione più fragili da un punto di vista psicofisico”, commenta l’assessora ai Servizi sociali Maria Luisa Cappelli. “La programmazione di queste forme di vacanze ha lo scopo di realizzare processi di socializzazione e di riabilitazione fisica e psichica per persone che, a causa delle loro condizioni fisiche o mentali, non potrebbero, altrimenti, godere di occasioni di svago. Negli anni scorsi abbiamo registrato un grande successo in termini di crescita delle richieste di partecipazione e di gradimento, sicuramente anche grazie all’organizzazione di soggiorni che permettono alle persone con disabilità al 100% di usufruire di adeguate strutture, comprensive di assistenza. Siamo sicuri di poter dare la possibilità a tanti cittadini di trascorrere un periodo di svago”.

Per ulteriori informazioni e dettagli e per scaricare la domanda e gli allegati necessari per formalizzare la richiesta di partecipazione ai soggiorni marini si può accedere alle sezioni “Albo pretorio” e “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Tivoli (www.comune.tivoli.rm.it).

Il modulo di domanda dovrà essere riconsegnato entro e non oltre il 17 agosto.