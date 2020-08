I modelli più gettonati che vedremo sulle spiagge questa estate 2020

le varietà

ANNI 80 Tra i grandi ritorni di questa estate il bikini sgambato e a vita alta, sensuale e con un tocco retrò, un po’ come nel film “sapore di mare” di Vanzina.

VITA ALTA I costumi da bagno vita alta ci ricordano lo stile di dive come Marilyn Monroe e delle pin up anni ’50. Voglia di osare? Provate una vita alta con reggiseno a balconcino e stampa tropical vivace.

INTERO E SEXY Il costume intero si rinnova con fasce, cinture in vita e stringhe laterali. Per chi sceglie la personalità ma non rinuncia alla seduzione.

ANIMALIER fantasie selvagge stile safari, con stampe animalier fantasiose: dal tigrato rosa al pitonato su base celeste.

FIOCCHI E VOLANT dietro il collo, sulle spalle o a incorniciare il decolletè. Per un tocco chic anche sotto il sole

TONI PASTELLO sorpassano le tonalità neon e fanno risaltare l’abbronzatura. Quest’anno indosseremo nuances neutre cipria e marroni, o il classico intramontabile bianco.