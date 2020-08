Monterotondo – cittadino positivo al Covid-19

Le parole del Sindaco Varone

Nella tarda mattina di oggi una pec ufficiale arrivata presso il COC in Protezione Civile che è sempre attivo (grazie di cuore a tutti i Volontari e Volontarie), del Direttore Generale della Asl Rm 5, mi ha comunicato che un nostro cittadino è risultato positivo al Covid-19.

Il caso è ricondibucile al “cluster” di Rieti ed attualmente la persona è in isolamento domiciliare fuori Monterotondo.

Non abbassiamo la guardia, i numeri di questi giorni sono in crescita, in tutta Italia e in molte Regioni, compreso il Lazio.

Si ricorda che tutti coloro che stanno rientrando dalla GRECIA, SPAGNA, CROAZIA e MALTA sono OBBLIGATI a COMUNICARE IL RIENTRO al numero 800.118.800 o utilizzare l’app #LazioDoctorCovid e andare al drive-in con tessera sanitaria e documento di viaggio.