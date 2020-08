Distrugge i mobili di casa per costringere la figlia 16enne a consegnargli i soldi per la droga

La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno denunciato a piede libero un romano di 37 anni, pregiudicato e attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per pregressi reati, con l’accusa di estorsione.

L’uomo, residente in località Valle Martella, ha chiesto insistentemente alla figlia di 16 anni con cui convive di dargli dei soldi che gli sarebbero serviti per comprare della droga di cui aveva assolutamente bisogno, ma ottenuti ripetuti dinieghi, ha pensato bene di scagliare la sua rabbia sulle suppellettili dell’abitazione, terrorizzando la figlia che, a quel punto, ha preferito consegnare al padre il denaro in suo possesso, poco più di 20 euro, pur di farlo calmare.

Le urla e il trambusto hanno spaventato anche alcuni residenti della zona che hanno immediatamente contattato il “112”: i Carabinieri, arrivati sul posto e ricostruito quanto era appena accaduto, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il 37enne per estorsione.