ASL Roma 5, da oggi le postazioni per i tamponi diventano tre

Sarà riattivata dalle 13.00 (fino alle 20.00) di oggi, lunedì 24 agosto, la postazione drive-in per i tamponi Sars Cov 2 nel piazzale presso il Car in via Tenuta del Cavaliere nel comune di Guidonia Montecelio.

La postazione da domani, martedì 25 agosto, sarà attiva con orario 9.00 – 20.00.

Questi i tre presidi sul territorio della ASL Roma 5 aperti 7 giorni su 7 (inclusi domenica e festivi) dalle 9.00 alle 20.00:

· Palombara Sabina, Casa della Salute

· Colleferro, via degli Esplosivi

· Guidonia Montecelio, via Tenuta del Cavaliere

APPROFITTIAMO PER RICORDARE CHE:

Per ogni informazione si può contattare il numero verde 800.118.800 o segnalare il rientro attraverso l’app “lazio doctor covid”.

È raccomandato di recarsi al drive-in con la ricetta del medico ma in caso di difficoltà la tessera sanitaria e il documento di viaggio (esempio biglietto aereo) possono essere sufficienti. Se si porta la ricetta del medico di medicina generale si velocizzano le operazioni di tracciamento.

Per i presidi della Regione Lazio vai su: https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in