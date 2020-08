TIVOLI – Piazza e Parco giochi, a pulire ci pensano i cittadini

Scope, ramazze, palette, tutti muniti di guanti e mascherine. Così giovedì mattina 27 agosto un gruppo di cittadini ha pulito piazza Galvaligi e l’annessa area giochi della Lottizzazione Antonelli, a Tivoli Terme. Dalle 10 del mattino, sfidando la calura estiva, adulti e bambini hanno bonificato il parco da carte, bottiglie, lattine e rifiuti vari. Stessa bonifica nel piazzale, unico luogo di aggregazione del quartiere, dove la fontana centrale è fuori uso da circa 8 anni.

“La fontana – spiegano i volontari – viene scambiata per un cestino dove gettare rifiuti, visto che non funziona sarebbe opportuno riempirla di terra per farne un’aiuola di piante e fiori. Il parco giochi, invece, andrebbe recintato e messo in sicurezza”.

“L’iniziativa – proseguono gli organizzatori della giornata ecologica – ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’amministrazione comunale a tutelare anche questa parte di periferia tiburtina letteralmente abbandonata, fatta eccezione per il taglio dell’erba e delle piante: serve una pulizia settimanale da parte degli addetti dell’Asa, la Municipalizzata che gestisce il servizio di raccolta rifiuti. La nostra iniziativa intende anche essere da esempio per tutti i residenti a rispettare di più il quartiere e a rendersi disponibili a pulire a turno insieme a noi supplendo così alle carenze dell’amministrazione comunale”.