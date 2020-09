L’appello del Sindaco Giuseppe Proietti per tornare a donare il sangue

L’annuncio del sindaco Proietti

Ad agosto il calo delle donazioni è davvero notevole e quest’anno a causa dell’ emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus lo è stato ancora di più.

Accolgo l’appello della Asl Roma 5: prenotatevi anche voi per permettere una raccolta programmata, che consenta agli ambiti sanitari di contare su scorte stabili e per garantire terapie costanti e adeguate: basta un attimo per donare sangue o plasma e aiutare chi ne ha bisogno, anche all’interno della nostra comunità.

Da ricordare: