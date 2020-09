ROMA – Crollata una rimessa per autobus

Dalle ore 11:45 i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in Via Luigi Tamburrano incrocio Via di Grotta di Gregna per il crollo di una copertura di un edifico. Si tratta di un edificio composto da piano terra e piano interrato utilizzato per autorimessa di autobus di un’azienda privata.

Sul posto due Squadre del Comando Provinciale VV.F. Roma, 1 Autoscala, il Carro Crolli, Usar, Capo turno Provinciale e Funzionario di servizio. In arrivo anche il Nucleo Cinofili per la ricerca di una persona.

Gli addetti presenti sul posto affermano di non aver visto persone coinvolte dal collasso della struttura.

Intervento terminato alle ore 14 circa, non state trovate persone ferite o decedute a causa del crollo.

Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza.