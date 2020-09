in edicola il nuovo tiburno

La novità

Martedì 8 settembre Tiburno settimanale torna in edicola con una veste grafica rinnovata e nuove sezioni:

Low Cost

Catturati dalla Rete

Case e arredamento

Auto e motori

Non mancano gli approfondimenti e i fatti di cronaca più interessanti del Nord Est

Dopo la pausa estiva Tiburno torna con una nuova veste grafica e nuove sezioni per avvicinarsi il più possibile ai lettori e ai cambiamenti della società. Utilizzando articoli più brevi e diretti, illustrazioni più corrispondenti e accattivanti, la nuova parte del giornale vuole diventare una vera e propria guida agli acquisti. Troverete consigli utili per valutarli, recensioni e informazioni su tanti prodotti e servizi offerti delle imprese del territorio.

La stessa logica viene utilizzata per gli approfondimenti e gli articoli di cronaca, perché Tiburno vuole confermarsi sempre più come un giornale utile e indispensabile, anche per capire il proprio territorio analizzando i fatti più importanti. L’attività amministrativa e la cronaca verranno raccontati in modo chiaro, seguendo la linea editoriale storica della testata: lotta ai clientelismi e alle furbizie, a sostegno dei talenti e dei diritti dei cittadini.

Vi auguriamo una buona lettura, aspettiamo i vostri commenti.