Sportelli mensa e trasporti scolastici: gli orari delle nuove aperture

MENSA SCOLASTICA

Aperture e orari:

– Sportello di Tivoli centro, in via del Governo, lunedì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17;

– Sportello di Villa Adriana, sede della delegazione (via di Villa Adriana n. 178), mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

In questi stessi sportelli è possibile anche consegnare la certificazione Isee aggiornata, sulla base della quale poter ridefinire la nuova tariffa. C’è tempo sino a venerdì 25 settembre per completare le iscrizioni e per consegnare l’Isee. Per gli alunni che devono proseguire il ciclo scolastico, la quota attiva sul borsellino elettronico relativa al precedente anno scolastico verrà trasferita sulla nuova annualità. L’aggiornamento avverrà dal mese di settembre.

I cittadini che fossero impossibilitati a rivolgersi agli uffici comunali possono inoltrare le richieste e comunicazioni all’e-mail serviziomensacomunaletivoli@gmail.com.

TRASPORTO SCOLASTICO

Aperture e orari:

– Sportello di Tivoli centro, via del Governo, lunedì e giovedì, dalle 9 alle 12;

– Sportello di Villa Adriana, sede della delegazione (via di Villa Adriana n. 178), martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.