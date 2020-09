72esima “Sagra del Pizzutello” e “Settembre tiburtino”: il programma delle iniziative

Con un programma variegato e frutto di un lavoro sinergico tra il Comune di Tivoli e tante associazioni locali, parte anche quest’anno il “Settembre tiburtino”, la festa che da decenni raccoglie una serie di eventi culturali per festeggiare l’estate, promuovere le tradizioni locali e veicolare (e gustare) la bontà del pizzutello da tavola, l’uva tra i prodotti tipici di Tivoli più conosciuti in Italia, inserita nell’elenco dei prodotti a origine comune (De.CO) redatto da Anci Lazio e in attesa nelle prossime ore del riconoscimento come presidio Slow Food.

La programmazione del “Settembre tiburtino 2020” ha molto risentito delle conseguenze che la pandemia ha avuto sulla vita sociale e culturale del Paese e della città; nonostante questo l’amministrazione – con l’aiuto dei consiglieri del sindaco incaricati alla Valorizzazione del folcklore e delle tradizioni, Irene Timperi, e alla Valorizzazione del management turistico, Giovanni Cavallo – ha creduto nella possibilità di riuscire, grazie alla creatività e all’impegno di tante associazioni, a proporre comunque un percorso variegato per rivitalizzare la vita culturale, sociale e commerciale della città.

La Giunta comunale ha così approvato questa mattina la delibera con cui viene accolta la proposta della Proloco tiburtina, che ha predisposto un programma di eventi che arricchiranno le prossime settimane sino alla prima metà di ottobre. Il programma degli eventi abbraccia tutte le iniziative arrivate al Comune di cui la Proloco Tivoli si è fatta coodinatrice e compartecipatrice, rendendo possibile la realizzazione in sicurezza delle manifestazioni, in collaborazione con la “Comunità Slow Food del Pizzutello nel paesaggio tiburtino” per la realizzazione della 72° sagra del Pizzutello (l’“uva corna” citata da Plinio Il Vecchio nella sua opera Naturalis historia e che si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre).

Tutte le manifestazioni (di cui si allega il programma) dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dalle norme derivanti dall’ultimo Dpcm e dalle ultime ordinanze regionali relative all’emergenza sanitaria da Covid-19. In ragione dell’evoluzione dell’epidemia, in caso di aggravamento della situazione, il Comune si riserva la possibilità di annullare le manifestazioni.

“Quest’anno pensare di avere come di consueto le tante manifestazioni del ‘Settembre Tiburtino’ sembrava davvero impossibile”, spiega la consigliera del sindaco Timperi. “La scelta di non fare un bando, legata all’incertezza dovuta all’emergenza Covid-19, non ha però scoraggiato le associazioni e i cittadini che hanno voluto inviare i numerosi progetti a sottolineare la voglia e il bisogno di tornare ad una normalità che purtroppo c’è stata tolta per esigenze importanti. Ne è nato, così – grazie all’ausilio della Proloco, che si è fatta coadiutrice delle manifestazioni, e di Sloowfood, che ha presentato un interessante progetto sulla 72esima edizione della Sagra del Pizzutello – un cartellone di eventi che rispecchia a pieno l’animo degli eventi che venivano inseriti in questo ‘contenitore’ culturale così caro ai Tburtini. Una novità importante sarà l’attivazione di una sezione dedicata al ‘Settembre tiburtino’ all’interno del canale YouTube del Comune di Tivoli, dove le associazioni presenteranno i loro progetti. Purtroppo molti di questi eventi saranno contingentati per ragioni di sicurezza anti Covid-19; vorrei perciò invitare i cittadini al buon senso e a evitare comportamenti che potrebbero mettere a rischio la salute di noi tutti. Sono sicura che si riuscirà in sicurezza a condividere e a gioire di giornate così belle. Buon divertimento!”.

Per il consigliere Cavallo, “la tradizionale ‘Sagra del Pizzutello’ è un appuntamento particolarmente sentito dai tiburtini e anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria ancora in corso, abbiamo voluto fortemente onorare questa tradizione, valorizzando un prodotto d’eccellenza della nostra terra. La riuscita organizzazione anche quest’anno del ‘Settembre tiburtino’ ci fa avere fiducia sullo spirito di ripresa che anima la comunità tiburtina delle associazioni, le quali si sono impegnate e si stanno impegnando con un notevole sforzo”.