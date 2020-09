Guidonia – Avvistata stanotte Samara a Marco Simone Vecchio [VIDEO]

“Lei non dorme mai…” dicevano di lei nel film The Ring (2002), ma niente paura: non siamo in una scena del famosissimo horror.

In questo caso, una finta Samara è apparsa per le vie di Marco Simone. Il video ha fatto il giro degli iscritti al gruppo WhatsApp “Marco Simone Country” dopo la mezzanotte. Lo scherzo (che in molte altre circostanze è diventato addirittura virale) per riuscire deve avvenire sempre di notte, meglio ancora se in una strada buia.

Che riesca o meno, quella che è passata alla storia come la “Samara Challenge” è da sempre riconosciuta come una circostanza di gioco che però spesso dà il via a discussioni sulla pericolosità sia di chi fa lo scherzo, sia di chi ne è vittima.