Come già comunicato in occasione del consiglio comunale, l’ASL RM5 ha comunicato che 3 persone sono risultate positive al virus SARS-COV-2.Le persone in questione, provenienti dall’estero, si trovavano già in stato di quarantena.

La ASL RM5 ha avviato l’indagine epidemiologica.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a osservare il rispetto delle misure igienico-sanitarie utili a contrastare la diffusione del virus. (Fonte: comune di Marcellina)