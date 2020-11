Guidonia – Chiuse tutte le attività nei centri commerciali

Firmata l’ordinanza che prevede la chiusura fino al prossimo 3 dicembre di tutte le attività, (tranne farmacie, presidi sanitari, punti vendita alimentari, tabacchi ed edicole) all’interno dei centri commerciali nelle giornate festive e pre-festive. Saranno, quindi, chiusi tutti i negozi e le attività di ristorazione. Questa ordinanza si rende necessaria per via dell’aumento dei contagi da Covid 19 nel Comune – dichiara il Sindaco – si prevede, quindi, di contenere la frequenza dei centri commerciali durante il fine settimana, momento in genere di maggiore afflusso