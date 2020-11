TIVOLI – Ospedale, nel Reparto Covid spunta la Sala Fumo

“Divano 3 posti cocktail similpelle”: è questa la descrizione dei due divani destinati alla Sala Fumo. Sì, avete letto proprio bene “Sala Fumo”: è indicata nella delibera approvata ieri, giovedi 12 novembre, dal direttore generale della Asl RM5, Giorgio Giulio Santonocito.

Con l’atto il manager ha stanziato 67.093,29 euro per arredare il nuovo reparto Covid-19 presso il piano -1 dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Ad aggiudicarsi la fornitura è stata la “Favero Health Projects” di Treviso, selezionata attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Dal preventivo trasmesso dalla ditta e allegato alla delibera, però, si evince che gli arredi anziché al piano -1 come indicato nella delibera, verranno destinati al quarto piano dell’ospedale, attualmente adibito a reparto oculistica ed endoscopia. Dallo stesso preventivo emerge la volontà di una vera e propria trasformazione dei locali al quarto piano.

La “Favero” infatti fornirà nell’ordine quattordici letti da 2.079 euro l’uno, altrettante aste per flebo, e armadi per un totale di 37.020,50 euro per l’area dedicata ai pazienti. E ancora: piani cottura, cucine complete e frigoriferi dedicati allo spazio cucina per il personale e armadi, scrivanie ed un letto completo di materasso per gli ambienti del medico di guardia, del primario e della stanza colloqui degli assistenti sociali, per un costo complessivo rispettivamente di 4.732,97 euro e 5.420,80 euro.

Ma quello che salta subito all’occhio è l’acquisto di due “Divani 3 posti cocktail similpelle” al costo di 1.741,30 euro iva esclusa ciascuno, uno dei quali riservato all’Area Personale, e l’altro dedicato ad una stanza fumo.

Stanza a quanto pare ancora presente nell’ospedale di Tivoli, seppur sia vietato fumare nelle strutture sanitarie, sia negli spazi chiusi che in quelli aperti, sin dal 2003.

(Em. Lan.)