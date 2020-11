Villa Adriana e Paterno, all’isola ecologica la distribuzione di sacchi e schede per la raccolta puntuale

Per i residenti di Villa Adriana e Paterno la distribuzione di sacchi e schede per la raccolta porta a porta prosegue all'Isola Ecologica de La Prece

L’Asa, la società municipalizzata di Tivoli, ha comunica ai cittadini di Villa Adriana e Paterno che, per chi risiede in condomini con più di 6 unità abitative, pressi l’isola ecologica del Bivio di San Polo prosegue la distribuzione sacchi e schede per la raccolta puntuale.

E’ possibile ritirare il materiale tutti i lunedì, dalle 12.00 alle 18.00, ultimo ingresso 17.45.

Per il ritiro è necessario esibire un documento valido e l’avviso Tari dell’intestatario dell’utenza. In alternativa è possibile delegare fornendo copia dei documenti sopra indicati all’incaricato.