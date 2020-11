Subiaco – Raggiunto il numero massimo di prenotazioni settimanali

È stato raggiunto il numero di prenotazioni massime, per la settimana in corso, della postazione tamponi rapidi drive-in di Subiaco. L’amministrazione invita a contattare il numero della S.O. Protezione Civile, dedicato anche ad altri servizi di sostegno alla popolazione, solo in caso di disdetta o comunicazioni relative ai cittadini già prenotati (tel. 0774 523735).