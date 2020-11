GUIDONIA – Impenna in moto, si schianta sull’asfalto

I testimoni l’hanno visto mentre avrebbe impennato la moto per poi rovinare sull’asfalto. Per questo stamane, sabato 21 novembre, un giovane è stato trasferito in gravi condizioni a Roma in eliambulanza.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno l’incidente è avvenuto poco dopo le ore 11 a Via Bari, a Villalba di Guidonia, dove il ragazzo viaggiava in sella ad una moto enduro. Dopo la manovra azzardata, il violento scontro. Sul posto ambulanze del 118 che ha trasportato il centauro presso il campo sportivo dell’Albula a Tivoli Terme, per essere trasferito in eliambulanza in un ospedale della capitale.