Montorio Romano – “La nostra panchina rossa per dare voce a chi non ha più voce”

Questa data fu scelta in ricordo di un brutale assassinio, avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana, ai tempi del dittatore Trujillo. Le tre sorelle Mirabal, considerate donne rivoluzionarie, per la loro opposizione al regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell’arretratezza e nel caos per oltre 30 anni, il 25 novembre mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto, furono stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, ha designato il 25 novembre come la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed ha invitato i Governi e le Organizzazioni Internazionali ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica per la difesa dei diritti delle donne e contro il femminicidio.

Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Azienda Faunistico Venatoria (che si ringrazia per aver donato alla nostra Comunità “la Panchina Rossa”) installerà nel piazzale antistante il verde pubblico una “Panchina Rossa” come simbolo contro la violenza sulle donne.

Dal 1999 ad oggi sono stati molti gli interventi normativi e legislativi dei singoli Stati e della Comunità Internazionale finalizzati a reprimere e prevenire un fenomeno che ha mille facce e che matura quasi sempre in contesti relazionali, affettivi, familiari e di coppia, che, invece di offrire amore e protezione, diventano per la donna un luogo di abuso e prevaricazione, le cui conseguenze si ripercuotono anche sui figli, quasi sempre bambini in tenera età, non in grado di capire e metabolizzare in maniera adeguata le conseguenze di tale trauma.

Un report rilasciato dal Servizio analisi criminale interforze del Ministero dell’Interno mette in luce come nei primi sei mesi del 2020, la violenza di genere sia aumentata durante il periodo del lockdown dovuto alla pandemia. Sono state 59 le donne uccise nel primo semestre del 2020 e, se nel 2019 costituivano il 35% degli omicidi totali, quest’anno l’incidenza si attesta al 45%. Il 77% degli omicidi sono avvenuti in ambito familiare ed affettivo ed hanno riguardato persone di sesso femminile.

La Panchina Rossa, rappresenta un percorso di sensibilizzazione lanciato dagli Stati Generali delle Donne e rivolto a Comuni, Associazioni, Scuole e Imprese di tutta l’Italia come monito contro la violenza e in favore di una cultura di parità.

La nostra Panchina Rossa vuole essere il simbolo “per dare voce a chi non ha più voce e la speranza che non ci sia più violenza”, ma nello stesso tempo si vuole accendere una luce sul tema della violenza di genere e prevenire il consolidarsi nella società di tali fenomeni, anche di gravissima efferatezza, È fondamentale da parte di tutti noi riconoscere a livello sociale ed economico il principio delle pari opportunità e della pari dignità sociale per la costruzione di una società giusta e rispettosa dei diritti umani.

La cerimonia d’inaugurazione prevista per domenica 29 novembre alle ore 10:30 presso Piazzale dei Bersaglieri, avverrà nel rispetto delle normative anticovid, si raccomanda a quanti vorranno intervenire di rispettare la disposizione del distanziamento sociale e l’uso della mascherina.