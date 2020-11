Gravissimo incidente a Casali, chiusa la via Nomentana

Gravissimo incidente stradale su via Nomentana a Casali di Mentana. E’ successo poco dopo le 10 del mattino nel rettilineo che si trova dopo il benzinaio in direzione Tor Lupara. Al momento la strada è chiusa per consentire le cure ai feriti e per effettuare i rilievi. Sul posto la Polizia Locale di Mentana diretta dal comandante Tonino Tabanella e i carabinieri della locale stazione in ausilio. Gravissima una donna, con l’eliambulanza pronta a portarla via, mentre la bambina che era nell’altra macchina è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia Locale di Fonte Nuova sta chiudendo al traffico anche via Monte Bianco.