Asl rm5, novantadue nuovi casi Covid

IL primo dicembre per l’azienda sanitaria tiburtino-nomentana-eretina si registra un decesso per Covid. Ci sono anche 92 casi di positività al tampone. Si tratta sempre di casi isolati a domicilio o con un contatto familiare già conosciuto all’azienda sanitaria. Era una persona di 67 anni con patologie. Lo stesso giorno nel Lazio il rapporto tra positivi e tamponi al sei per cento. 27mila, i tamponi effettuati. Superano di 6.776 quelli effettuati il giorno prima. Sempre nel Lazio, ottanta i casi positivi nuovi.