Capena – Campagna annuale prevenzione tumore al seno

A partire da ieri e fino al prossimo 16 Dicembre l’Asl Roma4 Dipartimento Prevenzione effettuerà come ogni anno gratuitamente e su lettera di invito, lo screening mammografico per la campagna di prevenzione del tumore al seno per le donne di Capena.

L’amministrazione ringrazia la Asl per i tanti servizi resi ai cittadini e ringraziamo la Croce Rossa comitato Valle del Tevere ed il suo Presidente Antonella Bernardoni per la preziosa collaborazione e per la disponibilità della struttura “La Casa di Henry”.