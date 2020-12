Tivoli – Attivo nelle scuole lo sportello d’ascolto psicologico “Pandemia di emozioni”

È stato attivato il progetto di sportello d’ascolto psicologico “Pandemia di emozioni”, finanziato e promosso dal settore Welfare del Comune di Tivoli. Il servizio rientra nell’ambito dell’appalto sugli interventi a sostegno della famiglia e dei minori e rappresenta un’occasione di avvicinamento a una preziosa figura di aiuto, lo psicologo, che offre, nel corso dell’anno scolastico a ogni studente, la possibilità di sperimentare il valore della riflessione guidata da uno specialista.

Il progetto “Pandemia di Emozioni” è stato attivato nelle scuole del distretto Rm5 e sarà condotto dalle psicologhe della cooperativa Cotrad attraverso sportelli d’ascolto psicologici per docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di I° grado e attraverso interventi ad hoc per le classi della scuola primaria.

Gli interventi nelle classi di primaria prevedono diversi incontri con gli alunni finalizzati a promuovere, attraverso attività ludiche ed educative, l’elaborazione dei vissuti emotivi legati all’emergenza Covid-19.

Il servizio prevede, inoltre, la possibilità di organizzare incontri con i docenti con lo scopo – come specifica il progetto – di attivare “la conoscenza delle proprie modalità di gestione dell’evento emergenza”, migliorare “la gestione emotiva dell’evento critico attraverso il riconoscimento delle proprie emozioni e delle proprie strategie di fronteggiamento dello stress”, favorire “una percezione soggettiva di competenza supportando e riconoscendo i propri strumenti e le proprie risorse” e migliorare le “abilità nel riconoscere e supportare le emozioni dei genitori e degli alunni”.

«Quest’anno più che mai sentiamo la necessità di fornire un supporto pratico e gratuito ad alunni, famiglie e docenti per fronteggiare la situazione di emergenza che si sta verificando ormai da mesi», co​mmenta l’assessora alle Politiche sociali Maria Luisa Capelli. «Pochi sono coloro che attualmente rivolgono la loro attenzione critica alla “pandemia delle emozioni e dei sentimenti contrapposti”, che sta sconvolgendo l’intera comunità. L’isolamento sociale e la paura del contagio aumentano la diffidenza e il disagio psicologico soprattutto in una fascia di crescita molto delicata. Il settore e l’assessorato al Sociale, insieme a tutta l’amministrazione comunale, si sono perciò impegnati ad attivare, nelle scuole del territorio, un progetto per contenere lo stress psicologico a cui in questo momento di emergenza sanitaria sono esposti i cittadini, soprattutto bambini e ragazzi, fornendo loro strumenti efficaci a fronteggiare le emozioni soverchianti, e per aiutarli a individuare e rinforzare risorse utili per ritrovare equilibrio e serenità».