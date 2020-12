TIVOLI – Controlli anti-movida, 66 mila euro ai vigili urbani

Si chiama “Tivoli Sicura” ed è il progetto finalizzato ad arginare la movida tiburtina da parte dei vigili urbani. Lo ha approvato venerdì 27 novembre la giunta del sindaco Giuseppe Proietti che ha deciso di destinare all’intervento 66 mila e 500 euro per pagare gli straordinari effettuati dagli agenti già nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, oltre a quelli che svolgeranno fino al 31 dicembre prossimo.

Il progetto presentato dal Comandante della Polizia locale Roberto Carbone ha come obiettivo principale quello di incrementare la sicurezza e il controllo del territorio, ma anche garantire ai cittadini una migliore vivibilità dei quartieri ma soprattutto del centro storico. Un progetto esteso a tutto il corpo della Polizia Locale, già impegnati nei week-end estivi, che include controlli sulle strade per scoraggiare la guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, e la verifica nel rispetto delle normative sulla vendita di alcolici nei locali pubblici negli orari non consentiti.

Gli agenti della Polizia Locale che vorranno aderire, verranno liquidati secondo le seguenti disposizioni: 150 euro per ogni prestazione di quattro ore con orario seminotturno; 170 euro per i turni di cinque ore con orario seminotturno; 190 euro per svolgere servizio sabato e domenica o festivi. La partecipazione degli operatori verrà valutata di volta in volta dal Vice Comandante Eleonora Giusti rispetto alla esigenza dell’evento. In merito ai turni notturni il servizio è svolto ordinariamente, da 4/5 agenti e un ufficiale.