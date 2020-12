Nursing up – La denuncia del sindacato: “personale privo di protezione per il freddo”

Nella denuncia inviata dal Responsabile Nursing Up Lazio, Laura Rita Santoro, alla Regione Lazio, si evincono particolari difficoltà del sindacato ad eseguire il proprio lavoro. I motivi ricadono sia nel corrispettivo dei pagamenti, sia nella fornitura degli abiti, che, a detta del sindacato, sono gli stessi utilizzati durante il periodo estivo.

“Le visiere e il resto del materiale possono volare via con il vento, è molto importante una buona protezione delle parti del capo esposte al freddo. Lunedì nel territorio si abbatteranno piogge e caleranno le temperature, la Regione Lazio si è preoccupata di vaccinare tutti gli operatori sanitari, ma la stessa importanza deve essere data alle coperture invernali. Il martire si sacrifica del tutto invano. O meglio non invano; perché rendono l’egoista più egoista, il pigro più pigro, il ridotto più ridotto, diceva Florence Nightingale. Noi vogliamo qualcosa di meglio, non siamo ne eroi, ne martiri! – conclude Laura Rita Santoro “