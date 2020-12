Morto Paolo Rossi: addio all’eroe del Mondiale del 1982

di Valerio De Benedetti

Il mondo del calcio è di nuovo in lutto. Dopo la morte di Diego Armando Maradona, a distanza di pochi giorni ci lascia anche Paolo Rossi, ex attaccante della Juventus ed eroe del Mondiale vinto dall’Italia in Spagna nel 1982. Aveva soltanto 64 anni. A dare la notizia è stato il giornalista della Rai Enrico Varriale con un tweet: “Una notizia tristissima: ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro Paolo”.