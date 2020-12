Se ne andava a spasso col mezzo carico di rottami senza uno straccio di autorizzazione né un’attestazione sulla provenienza dei rifiuti. Per questo oggi, giovedì 17 dicembre, in via della Selciatella i Carabinieri Forestali di Guidonia e Ciciliano con la collaborazione dei volontari della Congeav hanno fermato e sanzionato un 50enne di Sant’Angelo Romano per trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L’uomo è stato fermato alla guida di un autocarro Dacia a bordo del quale i militari hanno rinvenuto materiale ferroso vario tra cui rete elettrica, una carriola, oltre a bombolette spray, pezzi di motore con olio, senza contare parti di carrozzeria di auto, una lavatrice e un forno a microonde: l’uomo non era iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali, per cui è scattata la multa e il sequestro del veicolo.