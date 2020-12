Monterotondo – Pubblicate le foto di chi abbandona l’immondizia

Promette multe per chi sporca e deturpa la città, il Sindaco Varone.

Lo fa con un post pubblicato circa un’ora fa su Facebook in cui appare una donna bionda, con la coda e il volto coperto da un bollino bianco, per rispettare la sua privacy, che lascia una busta dell’immondizia accanto all’ecostazione collocata in Piazza Martiri della Libertà, lungo la Circonvallazione, dove compaiono altre buste abbandonate. Mentre accade ci sono altri quattro che sembrano ragazzi e guardano la scena, con le mani in tasca. Ciò dimostra che le telecamere applicate all’ecostazione al momento sono funzionanti e monitorate.

Il Sindaco fa anche un appello al senso civico dei cittadini, perché rispettino le regole costituzionali e civili, perché, ribadisce, queste sono le “radici della nostra convivenza… perché Monterotondo ha radici forti e il senso di una grande e bella Comunità”.