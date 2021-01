Incendio a Setteville, cinque famiglie evacuate

Il 2021 comincia con un pomeriggio di paura a Setteville di Guidonia per l’incendio divampato al quarto piano di un grande condominio su via Giusti, al civico 22, proprio sulla via Tiburtina.

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sembrano essere state causate dal guasto ad un elettrodomestico, ma sono ancora in corso accertamenti per risalire all’origine.

La situazione di pericolo, comunque, ha costretto i vigili del fuoco, arrivati dai distaccamenti di Tivoli, La Rustica e Nomentano, a far evacuare diverse decine di persone del fabbricato.

Sul posto hanno operato anche due ambulanze per medicare alcuni inquilini che hanno riportato lievi ferite. Cinque persone sono state portate in ospedale.

In supporto ai soccorritori, per garantire anche la viabilità dentro Setteville e sopratutto lungo la via Tiburtina, sono intervenuti due volanti della polizia e la polizia locale di Guidonia Montecelio, coordinata dal tenente Letizia Grieco. Inoltre era presente anche un’autobotte della protezione civile del Nucleo Volontari Guidonia, NVG, che ha provveduto a rifornire di acqua i mezzi dei vigili del fuoco, sul posto anche con un’autoscala per raggiungere l’appartamento. I volontari hanno anche distribuito coperte e bottigliette d’acqua tra le persone evacuate.

I CONTROLLI

L’incendio è divampato poco dopo le 17 e le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alla prima serata. Poi sono cominciati i sopralluoghi da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

L’appartamento dove si sono sviluppate le fiamme è stato dichiarato inagibile. Dei controlli più approfonditi devono essere eseguiti sugli appartamenti al piano di sopra ed a quello di sotto. Le tre famiglie coinvolte dovranno passare la notte fuori casa. Stessa sorte per altre due famiglie, tutte residenti al quarto piano, in quanto le scale ed i pianerottoli dovranno essere sanificati prima di poterli far tornare in casa. L’Amministrazione ha cercato soluzioni di emergenza per gli evacuati ma non sono servite. Tutte le famiglie, cinque in tutto, hanno trovato ospitalità da amici e parenti.

IL SINDACO

“Tanta paura e diversi danni negli appartamenti – ha commentato in una nota il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet, presente sul posto -, alcuni feriti lievi e fortunatamente nessuna vittima, è questo il bilancio dell’incendio che si è sviluppato poco fa in un appartamento di via Giusti a Setteville di Guidonia. Sul posto stanno intervenendo in questo momento i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia locale ed un’auto medica. Insieme alla Protezione Civile stiamo coordinando l’assistenza a quanti non potranno passare la notte nelle loro abitazioni”.