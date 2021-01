Alle ore 15:00 la Squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Subiaco è intervenuta a Monte Livata – Piazzale Campo dell’Osso, per un dissesto statico ad una struttura, provocato dal peso della neve, caduta copiosa oggi in tutta la zona.

Il pronto intervento ha messo in sicurezza tutta l’area interessata.