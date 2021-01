CITTA DI CAPENA – Ancora Covid protagonista, rinviata la gara del Montesilvano

Continua l’incubo Covid per le leprotte: la squadra, che milita nel campionato di Serie A di Calcio a 5 femminile, non scenderà in campo neanche domenica 10 gennaio per la gara contro il Montesilvano. Un 2021 che inizia esattamente come la precedente annata: tanti rinvii, poco campo e costante preoccupazione. Adesso il prossimo appuntamento è previsto per il 24 gennaio, quando la compagine capitolina sarà impegnata nell’importante trasferta a Milano contro la Kick Off, salvo che la federazione non decida di inserire uno dei cinque match che il Capena deve recuperare proprio la prossima settimana nella quale era prevista una pausa.