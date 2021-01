Santa Lucia in lutto per la morte di Gianna Alfei

Bruttissima notizia per Santa Lucia e non solo. Si è spenta Gianna Alfei, da tutti conosciuta per la sua attività di ristorazione con l’azienda “Pepe Catering”. Molti la conoscevano proprio associandola al nome “Pepe”, che in realtà era il soprannome che si portava dietro dal “Bar Pepe” gestito dal marito Alberino Domenicone. Oltre a lui, lascia il figlio Daniele che lavora nell’attività di famiglia.

Gianna era conosciutissima per aver dato lavoro a decine di ragazzi della zona e per essere sempre in prima linea a sponsorizzare le iniziative del territorio. Dalla Sagra delle Rose alla solidarietà in favore delle famiglie in difficoltà, era una donna di cuore e non si tirava mai indietro.

La Pepe Catering di Roma nasce nel 1992 e in tutta la provincia organizza banchetti e ricevimenti in occasione di matrimoni, meeting, eventi e feste private. Grande cura degli allestimenti per i matrimoni e amplia proposta di location per ogni tipo di occasione.

Gestisce il prima persona la Tenuta degli Alfei e collabora con decine di altre ville su Roma con il suo catering.