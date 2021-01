Mentana – Fulvia Patrizia Olivieri vince il premio “Vincenzo Crocitti”

È Fulvia Patrizia Olivieri, di Mentana, una delle vincitrici del prestigioso premio “Vincenzo Crocitti” per la sezione “attrice in carriera”.

L’istituzione del Premio è no profit e ha l’obiettivo di valorizzare in modo meritocratico i giovani artisti del mondo dello spettacolo, cinema, tv, teatro, radio, sport, web, e più in generale premiaree promuovere la cultura e l’arte con la “C” e la “A” maiuscole. Premi ad artisti/e per la sezione “emergenti”.