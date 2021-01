MENTANA – Si è spento l’ex vicesindaco Otello Coltella

Si è spento all’età di 69 anni Otello Coltella, vicesindaco ai tempi della seconda Amministrazione di Guido Tabanella. I funerali si svolgeranno domani 12 gennaio alle ore 14 presso la Chiesa San Nicola di Mentana. Di storica famiglia mentanese, era residente a Castelchiodato e lavorava come dipendente pubblico al comune di Roma.

Lascia la moglie e due figli, tra cui Don Diego Coltella giovane parroco per tanti anni in servizio presso la chiesa Gesù Maestro di Tor Lupara.

Molto conosciuto anche il fratello Giancarlo, consigliere comunale, in diverse occasioni il più votato. Anche Otello aveva la passione per la politica. Aveva militato nell’Udc ed era stato assessore ai Servizi Sociali e vicesindaco a Mentana. Aveva seguito in particolare i centri anziani e gli aiuti per le famiglie in difficoltà.