TIVOLI – Covid-19, addio a Giancarlo Biscossi

Il Virus se l’è portato via nel giro di venti giorni, anche se non aveva patologie pregresse. E’ morto così, stroncato dal Covid-19, Giancarlo Biscossi, 73 anni, tiburtino doc, ex Direttore della Centrale Telecom Italia Spa di Villa Adriana, personaggio noto per il suo impegno nell’associazionismo e nella politica. Biscossi si è spento verso le 7,30 di sabato mattina 9 gennaio al Reparto Covid dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” dove era stato ricoverato dal 22 dicembre.

Oggi alle 11 nella chiesa di San Francesco a piazza Trento i funerali celebrati dal parroco Fra Sergio Antonio Martinez Gomez. Impegnato nel sociale e nella politica, appassionato dello sport, Giancarlo Biscossi lascia un fratello, Sergio, una figlia, Claudia, e 4 nipoti.

