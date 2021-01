La sfida dell’anno nuovo: rimettersi in forma.

Una delle “più grandi sfide” che bisogna affrontare dopo le vacanze di Natale è quella del rimettersi in forma. Sono tante le promesse che ci siamo fatti dopo aver mangiato il secondo piatto di lenticchie e cotechino, tra le quali si annoverano le i digiuni impossibili e altre idee strane come i drastici cambi di stile di vita.

Tuttavia è normale aver preso qualche chiletto in più, non c’è di che vergognarsi, spaventarsi o demoralizzarsi; così come rientra nella norma anche il sentirsi stanco, spossato e gonfio, ma ci sono tanti rimedi per tornare in forma e con il miglior umore. Ovviamente l’erculea impresa potrebbe essere quella del rinunciare a dolci e dolcetti (o magari consumarli solamente a colazione), ma non bisogna mai fossilizzarsi su digiuni, specie se sono quelli “totali” che non fanno assolutamente bene.

Il nostro corpo ha bisogno di alimenti che possano aiutare la digestione. Banditi nella maniera più assoluta i cibi che possono far aumentare il grasso corporeo: parliamo perciò di formaggi grassi, dolci, cibi conditi con salse e salumi. Rientrano in questa famigerata categoria anche le bevande gassate zuccherine e gli alcolici (il brindisi lo abbiamo già fatto a mezzanotte del primo gennaio, può bastare!).

Un consiglio per rispettare l’antico detto “Mens sana in corpore sano” è quello di accostare ad una sana alimentazione dell’esercizio fisico: 3 o 4 volte la settimana sarebbe raccomandabile del moto (tra cui anche una corsa lenta, o la marcia) per circa 30/40 minuti.

Questo esercizio sarà fondamentale e d’aiuto non solo per il vostro corpo, ma anche per scacciar via – eventualmente – anche dello stress.

